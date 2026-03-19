Bakan Fidan Riyad'da Katar ve Ürdün Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenen 'Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Başkent Riyad’da gerçekleştirilen toplantı sırasında Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları görüştü. Bakan Fidan’ın Suudi Arabistan temasları, bölgedeki iş birliği ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları kapsamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA