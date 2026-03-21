Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor

ABD-İsrail-İran hattında çatışmaların şiddetlenmesi ile artışa geçen petrol fiyatlarının etkisi pompaya yansımaya devam ediyor. Salı günü motorine 6 TL civarında zam gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran'a saldırıları ve İran'in misillemelerinin ardından uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 120 dolara yaklaşması ve jeopolitik risklerin artması, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Dün motorine yapılan 5,18 TL’lik zammın etkileri sürerken araç sahiplerini üzecek yeni bir haber daha geldi. Gazeteci Olcay Aydilek’in haberine göre, önümüzdeki salı günü pompaya yansıyacak büyük bir zam daha bekleniyor.

DOĞRUDAN TABELAYA YANSIYACAK

Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı’ndaki trafik kısıtlamaları ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle petrol arzının tehdit altında olması, fiyatların kontrol edilemez bir seviyeye ulaşmasına yol açtı. Cuma günü yapılan zammın ardından eşel mobil sisteminin de devreden çıkmasıyla artık akaryakıt fiyatlarına yapılan her zam doğrudan tabelaya yansıyacak.

6 LİRA BİRDEN

Sektör temsilcileri, salı günü motorine yaklaşık 6 TL civarında yeni bir zam beklendiğini bildirdi. Kesin tutarın, bugün yapılacak son piyasa değerlendirmeleriyle netleşmesi bekleniyor.

Eğer beklentiler gerçekleşirse, büyük şehirlerde şu anda 71-72 TL civarında olan motorin fiyatı 80 TL barajını zorlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt Motorin Zam Brent petrol
Son Güncelleme:
