ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | CANLI BLOG: Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaş, 22’nci gününde şiddetini artırarak devam ediyor. Tarafların doğrudan birbirini hedef aldığı çatışmalarda gerilim yeni bir evreye taşınmış durumda. Son saldırılarda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları’na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüşmüştü.

İran ise buna karşılık hem İsrail’i hem de ABD’nin bölgedeki askeri unsurlarını hedef aldı. Karşılıklı hamlelerle çatışmanın kapsamı giderek genişliyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kara operasyonu ihtimaline işaret etti. Netanyahu, "Havadan devrim yapamazsınız. Karada da bir unsur olması gerekir" diyerek olası bir kara harekatına kapı araladı. Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

00.30 TRUMP'TAN ATEŞKES MESAJI

Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olası bir ateşkes süreciyle ilgilenmediğini söyledi. Trump, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapılmaz. Savaş hazır olduğumda bitecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in savaşın sona erdirilmesi konusunda kendisiyle aynı fikirde olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Trump, "Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi ve aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. İkimiz de zafer istiyoruz ve işte bunu elde ettik" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA