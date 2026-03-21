ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | CANLI BLOG: Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 22'inci gününe girdi. Trump, yaptığı yeni açıklamada "Ateşkes yapmak istemiyorum" dedi.

ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | CANLI BLOG: Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta, nükleer müzakereler sürerken İran’a yönelik başlattığı saldırılarla başlayan savaş, 22’nci gününde şiddetini artırarak devam ediyor. Tarafların doğrudan birbirini hedef aldığı çatışmalarda gerilim yeni bir evreye taşınmış durumda. Son saldırılarda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları’na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüşmüştü.

İran ise buna karşılık hem İsrail’i hem de ABD’nin bölgedeki askeri unsurlarını hedef aldı. Karşılıklı hamlelerle çatışmanın kapsamı giderek genişliyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kara operasyonu ihtimaline işaret etti. Netanyahu, "Havadan devrim yapamazsınız. Karada da bir unsur olması gerekir" diyerek olası bir kara harekatına kapı araladı. Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

TRUMP'TAN ATEŞKES MESAJI

Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olası bir ateşkes süreciyle ilgilenmediğini söyledi. Trump, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapılmaz. Savaş hazır olduğumda bitecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in savaşın sona erdirilmesi konusunda kendisiyle aynı fikirde olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Trump, "Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi ve aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. İkimiz de zafer istiyoruz ve işte bunu elde ettik" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

HRW’den Macaristan’a Kritik Çağrı: 'Netanyahu’yu Tutuklayın' HRW’den Macaristan’a Kritik Çağrı: 'Netanyahu’yu Tutuklayın'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Gerilim Hattına Takviye: ABD Orta Doğu'ya Asker Gönderiyor Gerilim Hattına Takviye: ABD Orta Doğu'ya Asker Gönderiyor
ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | CANLI BLOG: Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı
Anne ve 5 Çocuğunun Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Gelişme Anne ve 5 Çocuğunun Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Gelişme
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti: Aleyna Kalaycıoğlu Gözaltına Alındı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti: Aleyna Kalaycıoğlu Gözaltına Alındı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 21'nci Gün: ABD-İsrail'den İran'a Yeni Suikast! İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Öldürüldü İngiltere'den ABD'ye Kritik İzin: Üsler Kullanıma Açıldı
Aydın’da Çifte Cinayet! Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşi Öldürüldü Aydın’da Çifte Cinayet! Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşi Öldürüldü