Gerilim Hattına Takviye: ABD Orta Doğu'ya Asker Gönderiyor

ABD'nin Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve yaklaşık 2 bin 500 asker daha konuşlandıracağı iddia edildi.

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken, kritik bir adım daha geldi. Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD’li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkinse bilgi vermedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

