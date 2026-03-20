HRW’den Macaristan’a Kritik Çağrı: 'Netanyahu’yu Tutuklayın'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarına işaret ederek Macaristan’a tutuklama çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Macaristan’a planlanan ziyareti öncesinde Budapeşte yönetimine çağrıda bulundu. Örgüt, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) verdiği kararlar doğrultusunda Macaristan’ın Netanyahu’yu ülkeye giriş yaptığı takdirde tutuklaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, UCM’ye taraf ülkelerin bu tür durumlarda işbirliği yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı.

KARAR HATIRLATILDI

Netanyahu’nun yarın Macaristan’da düzenlenecek Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’na (CPAC) katılmasının beklendiği belirtilirken, UCM’nin 21 Kasım 2024’te Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen suçlar gerekçesiyle yakalama kararı çıkardığı hatırlatıldı.

HRW Uluslararası Adalet Araştırmacısı Alice Autin, Macaristan’ın UCM’den çekilme sürecini başlatmış olmasına rağmen hala mahkemenin tarafı olduğunu belirterek, "Bu yükümlülüğün ihlali cezasızlığı derinleştirir ve mağdurlar için adaletin sağlanmasını engeller" dedi.

Kaynak: AA

