Sanayi Sitesinde Patlama! 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle soba patladı. Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

