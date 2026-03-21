Anne ve 5 Çocuğunun Öldüğü Yangın Faciasında Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, Gaziler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Suriyeli işçilerin kaldığı prefabrik yapıda henüz kesin nedeni belirlenemeyen, ancak sobadan kaynaklandığı değerlendirilen alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı. Yangında 7 aylık hamile bir kadın ile 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişiyse yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesine rağmen alevlerin hızla yayılması nedeniyle yangın uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınabildi.

SERA SAHİBİ CEZAEVİNDE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, sera sahibi Yusuf G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA