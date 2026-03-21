Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van'da kaybolduktan bir süre sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş son gelişmeleri Sabah’tan Hüseyin Kaçar'a anlattı. Kabaiş, Rojin'in İspanya'dan geri gelen cep telefonunun şifresinin kırılması amacıyla Çin'e gönderileceğini söyledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan gerekli yazışmaların tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Kabaiş, "Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek. Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi" dedi.

Rojin'in yurttan çıkarken son görüntülerinde elinde cep telefonu olduğuna dikkat çeken baba Nizamettin Kabaiş, "Cep telefonun açılması çok önemli olacaktır. Soruşturmanın seyrini değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Bu arada, acılı baba bir bayrama daha kızında ayrı girmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

Kaynak: Sabah