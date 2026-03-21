Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü... Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Ümraniye'de, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaptığı iddia edilen Kubilay Kaan Kundakçı, çakarlı araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Kubilay Kaan Kundakçı ile görüntüleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü... Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli A.K.'nin yakalanması operasyon başlattı. Kundakçı'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun araç içerisinde çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
