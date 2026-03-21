Tıp Öğrencisi Yaren'in Kahreden Ölümü! Metrelerce Savruldu

Kayseri'de, Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Feci kazada devrilen motosikletten düşen Yaren, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza, Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Mercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan otomobil ile Yaren Mercan’ın kullandığı motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Mercan’a çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

