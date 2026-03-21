Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ABD’nin bölgeye asker sevk edeceğine yönelik haberler, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Bu gelişmelerin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşanırken, altın fiyatları sert şekilde geriledi.

1983 YILINDAN BERİ İLK

Hafta boyunca düşüşünü sürdüren altın, yatırımcısını şaşırttı. Ons altın yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 4 bin 500 dolar seviyesine geriledi. Böylece altın, 1983 yılından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamış oldu. Gram altın tarafında da benzer bir tablo görüldü. Haftalık bazda yüzde 10,2 değer kaybeden gram altın 6 bin 406 liraya kadar geriledi.

DOLAR VE FAİZLER YÜKSELİYOR

ABD’nin Orta Doğu’ya binlerce deniz piyadesi göndereceğine yönelik haberler, doların güçlenmesine yol açtı. Aynı zamanda ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde de artış yaşandı. Güçlenen dolar, diğer para birimleri karşısında altını daha pahalı hale getirerek talebi sınırladı.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Artan enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği öngörüsünü güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımı ihtimalinin yükseldiği değerlendirilirken, bu adımların en erken nisan ayında atılabileceği belirtiliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise son toplantısında faizleri sabit tutarken, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Fed Başkanı Jerome Powell, savaşın ekonomik görünüm üzerinde ciddi belirsizlik yarattığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi