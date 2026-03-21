Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı

Küresel gerilim ve faiz beklentileri altını sert vurdu. Ons altın 4 bin 500 dolara gerileyerek 1983’ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve ABD’nin bölgeye asker sevk edeceğine yönelik haberler, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Bu gelişmelerin ardından dolar ve ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşanırken, altın fiyatları sert şekilde geriledi.

1983 YILINDAN BERİ İLK

Hafta boyunca düşüşünü sürdüren altın, yatırımcısını şaşırttı. Ons altın yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 4 bin 500 dolar seviyesine geriledi. Böylece altın, 1983 yılından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşamış oldu. Gram altın tarafında da benzer bir tablo görüldü. Haftalık bazda yüzde 10,2 değer kaybeden gram altın 6 bin 406 liraya kadar geriledi.

DOLAR VE FAİZLER YÜKSELİYOR

ABD’nin Orta Doğu’ya binlerce deniz piyadesi göndereceğine yönelik haberler, doların güçlenmesine yol açtı. Aynı zamanda ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde de artış yaşandı. Güçlenen dolar, diğer para birimleri karşısında altını daha pahalı hale getirerek talebi sınırladı.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Artan enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği öngörüsünü güçlendirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımı ihtimalinin yükseldiği değerlendirilirken, bu adımların en erken nisan ayında atılabileceği belirtiliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ise son toplantısında faizleri sabit tutarken, enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Fed Başkanı Jerome Powell, savaşın ekonomik görünüm üzerinde ciddi belirsizlik yarattığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Altın
Bayramda Gelen Mesajlara Dikkat! Uzmanlardan Kritik Uyarı: En Büyük Risk Yaşlılarda Bayramda Gelen Mesajlara Dikkat! Uzmanlardan Kritik Uyarı: En Büyük Risk Yaşlılarda
Fitch'ten Hürmüz Uyarısı: 6 Ay Kapanırsa Petrol 120 Dolara Çıkabilir Fitch'ten Hürmüz Uyarısı: 6 Ay Kapanırsa Petrol 120 Dolara Çıkabilir
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | CANLI BLOG: Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı Trump'tan Çarpıcı 'Ateşkes' Çıkışı
Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü... Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü: İşte Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme
Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor
Tıp Öğrencisi Yaren'in Kahreden Ölümü! Metrelerce Savruldu Tıp Öğrencisi Yaren'in Kahreden Ölümü! Metrelerce Savruldu