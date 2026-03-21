Bayramda Gelen Mesajlara Dikkat! Uzmanlardan Kritik Uyarı: En Büyük Risk Yaşlılarda

Bayram dönemlerinde artış gösteren SMS dolandırıcılığı, vatandaşları hedef almaya devam ediyor. Dolandırıcılar, kutlama mesajı gibi görünen içeriklerin içine yerleştirdikleri bağlantılarla kullanıcıları tuzağa düşürüyor. “Linke tıkla, hesabına para yüklenecek” gibi ifadelerle kandırılan birçok kişinin banka hesapları kısa sürede boşaltılıyor.

PARAYI GERİ ALMAK ÇOK ZOR

Hukukçu Gizem Gonce, bilişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarında mağduriyetin giderilmesinin oldukça güç olduğunu belirtti. Dijital izlerin takibinin teknik uzmanlık gerektirdiğini ifade eden Gonce, bu nedenle her dosyada aynı düzeyde inceleme yapılamadığını söyledi. Mağdurların en çok zorlandığı konunun ise çalınan paranın geri alınması olduğunu vurguladı.

Özellikle yaşlı vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız olduğunu belirten Gonce, birçok kişinin gelen talimatları sorgulamadan yerine getirdiğine dikkat çekti.

KANUN VAR AMA UYGULAMA YETERSİZ

Gonce, bilişim yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarının Türk Ceza Kanunu’nda açık şekilde düzenlendiğini ve ciddi yaptırımlar içerdiğini hatırlattı. Ancak sorunun yasal boşluk değil, uygulamadaki eksiklikler olduğunu ifade etti.

Dolandırıcıların çoğu zaman yurt dışı kaynaklı IP adresleri ve hesaplar kullandığını belirten Gonce, bu durumun faillerin tespitini zorlaştırdığını söyledi. Bu tür mesajların teknik olarak büyük ölçüde engellenebileceğini dile getiren Gonce, operatörler, bankalar ve kamu kurumlarının koordineli çalışmasının önemine işaret etti. Ayrıca “başlık sahteciliği”nin önüne geçilmesiyle yalnızca doğrulanmış kurumların kendi adlarıyla mesaj gönderebilmesinin sağlanabileceğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi