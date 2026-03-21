Fitch'ten Hürmüz Uyarısı: 6 Ay Kapanırsa Petrol 120 Dolara Çıkabilir

Orta Doğu’da İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmalar 22. gününe girdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 120 dolara, 3 ay kapalı kalması durumunda ise 100 dolara ulaşabileceğini bildirdi.

Fitch'ten Hürmüz Uyarısı: 6 Ay Kapanırsa Petrol 120 Dolara Çıkabilir
ABD-İsrail-İran cephesinde saldırıların şiddetlenmesi ile petrol fiyatları artışa geçti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten ise kritik uyarı geldi.

120 DOLARI GÖREBİLİR

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın 6 ay boyunca fiilen kapalı kalması halinde Brent petrolün varil fiyatının 2026'da ortalama 120 dolara, 3 ay kapalı kalması durumunda ise 100 dolara ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Brent petrolün ortalama varil fiyatına ilişkin 2026 yılı temel beklentisinin 70 dolar olduğu aktarılarak, bu tahminin savaş öncesinde piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar olduğu hatırlatıldı.

GÜNLÜK KAYIP 15 MİLYON VARİL

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba yol açmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, buna karşın çok küçük hacimlerin Boğaz'dan geçmeye devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği ve jeopolitik risk priminin yüksek olduğu da ifade edildi.

Kaynak: DHA

