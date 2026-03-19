Galatasaraylı Noa Lang Ameliyat Oldu: Operasyon Sonrası İlk Açıklama Geldi

Galatasaraylı Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ameliyat oldu. Başarılı operasyon sonrası sosyal medyadan paylaşım yapan yıldız futbolcu, “Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti” diyerek taraftarlara mesaj gönderdi.

Son Güncelleme:
Galatasaraylı Noa Lang Ameliyat Oldu: Operasyon Sonrası İlk Açıklama Geldi
Galatasaraylı Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Liverpool maçında sakatlanmıştı. Sarı kırmızılı oyuncu, dakikalar 80'i gösterdiğinde reklam panolarına çarparak parmağından sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Başarılı oyuncu, sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalmıştı. Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklamada, Noa Lang'ın sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve operasyon geçireceği ifade edilmişti.

LANG'DAN MESAJ VAR: KÖTÜ GÜNLER OLUR

Sarı kırmızılıların başarılı futbolcusu Lang, başarılı bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaştı ve taraftarlara mesaj gönderdi.

Noa Lang'ın paylaşımı: "Kötü şeyler olur. Ameliyatım iyi geçti, herkese teşekkürler."

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
