Galatasaray'dan Noa Lang İçin UEFA'ya Tazminat Davası

Galatasaray, dün UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapılan maçta eli reklam panosuna sıkışan Noa Lang'ın yaşadığı sakatlık sonrası harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, güvenlik ihmali gerekçesiyle UEFA'ya tazminat davası açacak.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında yaşanan sakatlık sonrası hukuki süreci başlattı. Kulüp Genel Sekreteri Eray Yazgan, yıldız oyuncu Noa Lang’ın sakatlandığı pozisyonla ilgili UEFA’ya resmi şikayette bulunduklarını açıkladı.

Genel Sekreter Eray Yazgan, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Maç sonrasında UEFA temsilcilerine şikayetimizi ilettik. İnceleme yapıldı. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçularımızla görüşüyoruz, tazminat davası açacağız.”

Yazgan ayrıca, oyuncunun sakatlığı nedeniyle oluşan maaş ve sportif kayıpların karşılanmasını talep edeceklerini belirtti.

REKLAM PANOLARINA ÇARPTI

Karşılaşmanın 76. dakikasında yaşanan pozisyonda, sol kanattan atağa çıkan Noa Lang, topun oyun alanı dışına çıkmasının ardından hızını alamayarak reklam panolarına çarptı.

Yaşanan çarpma sonucu sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı oyuncu, sedyeyle sahadan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Lang’ın Liverpool’da ameliyata alınacağı duyuruldu.

TARTIŞMA YARATAN STADYUM GÜVENLİĞİ

Sakatlık sonrası, Liverpool stadyumundaki reklam panolarının konumu ve güvenliği tartışma konusu oldu. Galatasaray cephesi, panoların oyuncular için risk oluşturacak şekilde yerleştirildiğini ve gerekli önlemlerin alınmadığını savundu.

UEFA İNCELEME BAŞLATTI

Galatasaray’ın başvurusu sonrası UEFA’nın olayla ilgili inceleme başlattığı ve stadyum güvenliği açısından değerlendirme yapacağı öğrenildi. Sürecin sonucunun, hem tazminat talebi hem de stadyum standartları açısından emsal oluşturabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray Devler Ligi'ne Veda Etti: Liverpool Çeyrek Finalde

Kaynak: HaberTürk

Etiketler
Galatasaray UEFA
Son Güncelleme:
