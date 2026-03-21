Ordu Kıyılarında Büyük Alarm! Vatandaşlar Fark Etti, İmha Edilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan 10 Şubat'ta da Ordu'da sahilde İHA bulunmuştu. İstanbul-Çatalca açıklarında ise 5 Şubat'ta balıkçılar tarafından bulunan insansız hava aracı, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından imha edilmişti. Son olarak 9 Mart'ta Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde parçalanmış halde insansız hava aracı bulundu.

Kaynak: İHA