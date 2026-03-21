Ordu Kıyılarında Büyük Alarm! Vatandaşlar Fark Etti, İmha Edilecek

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. Alarma geçen jandarma bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

Ordu Kıyılarında Büyük Alarm! Vatandaşlar Fark Etti, İmha Edilecek - Resim : 1

Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan 10 Şubat'ta da Ordu'da sahilde İHA bulunmuştu. İstanbul-Çatalca açıklarında ise 5 Şubat'ta balıkçılar tarafından bulunan insansız hava aracı, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri tarafından imha edilmişti. Son olarak 9 Mart'ta Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde parçalanmış halde insansız hava aracı bulundu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Arıza
Afrika'dan Yola Çıkan Göç Yolundaki 2 Leylek Hatay'da Av Tüfeğiyle Vuruldu Afrika'dan Yola Çıkan Göç Yolundaki 2 Leylek Hatay'da Av Tüfeğiyle Vuruldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | İran'da Nükleer Tesis Vuruldu İran'da Nükleer Tesis 'Sığınak Delici' Bombalarla Vuruldu!
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme
Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü... Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü: İşte Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri
Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı
Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor