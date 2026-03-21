Afrika'dan Yola Çıkan Göç Yolundaki 2 Leylek Hatay'da Av Tüfeğiyle Vuruldu

Afrika'dan yola çıkan ve göç yolunda olan 2 leylek Hatay'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı halde bulunan leylekler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

Afrika’dan yola çıkarak Kuzey Avrupa ve Asya’ya doğru göç eden leylekler, Doğu Akdeniz’deki önemli duraklarından biri olan Hatay'da avcıların hedefi oldu.

Samandağ ilçesi Mağaracık ve Meydan mahallelerinde göç halindeki 2 leylek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Yaralı halde bulunan leylekler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kliniğe götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Çocukların Kavgası Faciaya Dönüştü! Mahalle Savaş Alanına Döndü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Çocukların Kavgası Faciaya Dönüştü! Mahalle Savaş Alanına Döndü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
MHP ve DEM Parti Bayramlaştı: Dikkat Çeken 'Süreç' Mesajları ve 'Öcalan'a Statü' Diyaloğu Dikkat Çeken 'Süreç' Mesajları ve 'Öcalan'a Statü' Diyaloğu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Mesajı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bozcaada'da Bayram Yasağı Başladı Bozcaada'da Bayram Yasağı Başladı
ABD, İsrail ve İran Savaşında 22'nci Gün | İran'da Nükleer Tesis Vuruldu İran'da Nükleer Tesis 'Sığınak Delici' Bombalarla Vuruldu!
Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme Rojin Kabaiş'in Ölümünde Sır Perdesi Aralanacak: Cep Telefonu İçin Kritik Gelişme
Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü... Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri Ortaya Çıktı Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü: İşte Kubilay Kaan Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Görüntüleri
Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı Altın Sert Çakıldı: 43 Yıl Sonra Bir İlk! Güvenli Liman Sarsıldı
Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor Direkt Tabelaya Yansıyacak! Akaryakıta Okkalı Zam Geliyor