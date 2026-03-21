Afrika'dan Yola Çıkan Göç Yolundaki 2 Leylek Hatay'da Av Tüfeğiyle Vuruldu

Afrika’dan yola çıkarak Kuzey Avrupa ve Asya’ya doğru göç eden leylekler, Doğu Akdeniz’deki önemli duraklarından biri olan Hatay'da avcıların hedefi oldu.

Samandağ ilçesi Mağaracık ve Meydan mahallelerinde göç halindeki 2 leylek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Yaralı halde bulunan leylekler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kliniğe götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA