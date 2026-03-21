Bozcaada'da Bayram Yasağı Başladı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesine, Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin geçişi yasaklandı.

Bozcaada'da Bayram Yasağı Başladı
Tatilcilerin gözdesi olan Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada'ya Ramazan Bayramı süresince bazı araçların girişleri yasaklandı.

Ramazan Bayramı süresince kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile midibüslerin adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Kaynak: İHA

