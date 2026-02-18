LaLiga Devleri Asensio İçin Sıraya Girdi: Fenerbahçe Kararını Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Marco Asensio, kısa sürede takımın hücum gücünün merkezine yerleşti. Gol katkısı, oyun zekası ve istikrarıyla taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Özellikle İspanya’da Asensio’nun yükselen performansı yakından takip edilirken, birçok LaLiga ekibinin oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi. NTV Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim, bu ilgiye kapıyı kapatan net bir tutum sergiliyor.

FENERBAHÇE KAPIYI KAPATTI

En somut adımın Atletico Madrid’den geldiği, ara transfer döneminde yapılan girişimin Fenerbahçe tarafından geri çevrildiği belirtiliyor. İspanyol basını ise sezon sonunda Villarreal CF ile Sevilla FC’nin de resmi temas kurmaya hazırlandığını yazıyor.

PLAN HAZIRMIŞ

Ancak Fenerbahçe cephesinde plan transfer değil, gelecek inşası. Yönetimin Asensio’yu önümüzdeki sezon takım kaptanları arasına dahil etmeyi düşündüğü, 2028’de sona erecek sözleşmesini ise daha uzun vadeye yaymak için hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun da İstanbul’daki hayatından ve kulüpteki rolünden memnun olduğu, ayrılık fikrine sıcak bakmadığı vurgulanıyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Asensio, 12 gol ve 9 asistle Fenerbahçe hücumunun en üretken isimlerinden biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi