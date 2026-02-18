Yargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay kararına göre, davacı vekili dava dilekçesinde; davalının sevk ve idaresindeki araç ile müvekkiline ait otomobilin 1 Mayıs 2023’te karıştığı trafik kazasında, davacıya ait araçta maddi zarar oluştuğunu ve kazada davalının kusurlu olduğunu iddia etti.

DAVALIDAN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Davalı vekili ise cevap dilekçesinde, kaza tespit tutanağında davacı aracının sürücüsünün A.A. olarak yer aldığını, ancak gerçekte direksiyonda davacının bulunduğunu iddia etti.

Davacının kaza tarihinde ehliyetsiz olduğunu öne süren davalı taraf, davacının sınava hazırlık sürecinde eşiyle birlikte araç kullanma pratiği yaptığı sırada kazanın yaşandığını savundu.

‘KUSUR DAVACIDA’ İDDİASI

Davalı, müvekkilinin herhangi bir kusuru bulunmadığını, kazanın davacının tecrübesizliğinden kaynaklandığını belirterek davanın reddini talep etti. Yerel mahkeme, bu savunmaları dikkate alarak davayı reddetti. Bunun üzerine davacı taraf kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

YARGITAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRME

Yargıtay incelemesinde, bilirkişi raporundaki kusur tespitine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen bilirkişi raporunda belirtilen kusur durumuna göre davalının tazminat sorumluluğunun bulunduğu, davacının sürücü belgesinin bulunmamasının idari para cezasını gerektirdiği, tek başına bu hususun kazanın meydana gelmesindeki kusur durumunu etkilemeyeceğinden yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek kararın kanun yararına bozulmasını talep etmiştir.”

KARARIN GEREKÇESİ

Kararın gerekçesinde, kaza tespit tutanağı ve uzman bilirkişi raporuna vurgu yapılarak şu tespitler yapıldı:

"Kaza tespit tutanağı ve konusunda uzman bilirkişiden alınan kusur raporuna göre meydana gelen kazada davacının kural ihlali olmadığı, davalının asli kusurlu olduğunun belirtildiği, mahkemece davacının kaza sırasında sürücü belgesi olmadığı ve sürücü belgesiz araç kullanılması nedeniyle illiyet bağının kesildiği gerekçesiyle davanın reddine kesin olarak karar verildiği görülmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49'uncu maddesinin numaralı fıkrasına göre ise kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür. Trafik kazalarında irdelenmesi gereken husus ise trafik kazasının meydana gelmesinde tarafların olaya etkileri ve dolayısıyla sürüş kusurlarıdır. Her ne kadar mahkemece davacının kaza sırasında geçerli bir sürücü belgesi bulunmaması nedeniyle illiyet bağı kesildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davacının herhangi bir kural ihlali olmadığı, davalının asli kusurlu olduğunun belirtildiği, mahkemece davacının kaza sırasında sürücü belgesi olmadığı ve sürücü belgesiz araç kullanılması nedeniyle illiyet bağının kesildiği gerekçesiyle davanın reddine kesin olarak karar verildiği görülmektedir. Şu durumda; ilk derece mahkemesince kazanın meydana gelmesinde davacıya atfi kabil kusurun bulunmadığının anlaşılması ve davacının sürücü belgesi bulunmasının sürüş kusuru niteliğinde olmayıp illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Açıklanan nedenle kararın sonucuna etkili olmamak üzere kanun yararına bozulması gerekmiştir."

