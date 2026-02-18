Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda risk iştahı, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine dair artan soru işaretlerinin gölgesinde zayıf seyrediyor. Yatırımcılar, belirsizliklerin yoğunlaştığı ortamda daha ihtiyatlı pozisyon almayı tercih ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI GERİLEME

Altının ons fiyatı, Asya piyasalarındaki tatillerin yarattığı düşük likidite koşulları ve güçlü doların etkisiyle aşağı yönlü baskı altında kaldı. Ons altın, önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,1 düşüşle 4.952 dolar seviyesinden işlem görüyor.

18 Şubat 2026 Güncel Altın Fiyatları

Piyasalardaki dalgalı görünüm sürerken, iç piyasada altın fiyatları da yakından takip ediliyor. İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait güncel fiyatlar:

Gram Altın

Alış: 6.918,6250

Satış: 6.919,8200

Altın / Ons (Dolar)

Alış: 4.878,50

Satış: 4.880,08

Çeyrek Altın

Alış: 11.072,6600

Satış: 11.316,3000

Yarım Altın

Alış: 22.066,48

Satış: 22.623,18

Tam Altın

Alış: 47.376,00

Satış: 47.897,00

Cumhuriyet Altını

Alış: 47.376,00

Satış: 47.897,00

Ziynet Altını

Alış: 44.269,64

Satış: 45.106,30

Ata Altın

Alış: 47.603,85

Satış: 48.928,88

Bilezik Fiyatlarında Son Durum

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.991,56

Satış: 5.272,93

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.630,69

Satış: 6.955,98

