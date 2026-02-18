Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün
Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve teknoloji-yapay zeka hisselerine yönelik endişeler temkinli seyri güçlendiriyor. Güçlü dolar ve Asya’daki tatil kaynaklı düşük likidite altını baskılarken ons fiyatı sınırlı geriledi. İşte güncel altın fiyatları…
Küresel piyasalarda risk iştahı, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine dair artan soru işaretlerinin gölgesinde zayıf seyrediyor. Yatırımcılar, belirsizliklerin yoğunlaştığı ortamda daha ihtiyatlı pozisyon almayı tercih ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA SINIRLI GERİLEME
Altının ons fiyatı, Asya piyasalarındaki tatillerin yarattığı düşük likidite koşulları ve güçlü doların etkisiyle aşağı yönlü baskı altında kaldı. Ons altın, önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,1 düşüşle 4.952 dolar seviyesinden işlem görüyor.
18 Şubat 2026 Güncel Altın Fiyatları
Piyasalardaki dalgalı görünüm sürerken, iç piyasada altın fiyatları da yakından takip ediliyor. İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait güncel fiyatlar:
Alış: 6.918,6250
Satış: 6.919,8200
Altın / Ons (Dolar)
Alış: 4.878,50
Satış: 4.880,08
Alış: 11.072,6600
Satış: 11.316,3000
Yarım Altın
Alış: 22.066,48
Satış: 22.623,18
Tam Altın
Alış: 47.376,00
Satış: 47.897,00
Cumhuriyet Altını
Alış: 47.376,00
Satış: 47.897,00
Ziynet Altını
Alış: 44.269,64
Satış: 45.106,30
Ata Altın
Alış: 47.603,85
Satış: 48.928,88
Bilezik Fiyatlarında Son Durum
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.991,56
Satış: 5.272,93
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.630,69
Satış: 6.955,98
Kaynak: Haber Merkezi