Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından birçok kentte etkisini artıran sağanak yağışlar, Ege ve Marmara’nın bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Aydın, İzmir ve Çanakkale’de aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde taşkın ve sel riski oluştu.

BARAJ DOLDU, DERE TAŞTI

Çanakkale’de kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Su seviyesinin kritik eşiğe gelmesiyle birlikte barajın dolusavakları açıldı. Kent merkezinden geçen Sarıçay’da ise artan debi nedeniyle yer yer taşmalar meydana geldi.

Zabıta ekipleri, riskli noktalarda önlem alarak bazı alanları yaya ve araç trafiğine kapattı. Dere yatağında bulunan teknelerin sahipleri de olası olumsuzluklara karşı bölgede hazır bekledi.

İZMİR’DE SU BASKINLARI ETKİLİ OLDU

İzmir’de akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağış, özellikle kent merkezinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Alsancak, Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi çevresinde yollar ve kaldırımlar suyla kaplandı, rögarlar taştı. Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı iş yerleri ile binaların zemin katlarında su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri ve işletme sahipleri biriken suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

AYDIN’DA TAŞKIN RİSKİNE KARŞI TAHLİYE

Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan yağışlar, Büyük Menderes Nehri’nde su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Taşkın ihtimaline karşı Bağarası ve Karaatlı mahallelerinde bulunan 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara taşındı. AFAD ve yerel ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

SEL SULARI AĞAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Yenikent Mahallesi’nde ise sel sularının etkisiyle kökünden sökülen bir zeytin ağacı sürüklenerek yerleşim alanına kadar ulaştı. Asfalt yolda duran ağaç çevrede şaşkınlığa neden olurken, belediye ekipleri kaldırma çalışması başlattı. Bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığı öğrenildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları su baskını ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA-DHA-İHA