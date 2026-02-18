Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Aydın, İzmir ve Çanakkale’de etkisini artıran sağanak yağışlar su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, Söke’de taşkın riski nedeniyle bazı evler tahliye edildi.

Son Güncelleme:
Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından birçok kentte etkisini artıran sağanak yağışlar, Ege ve Marmara’nın bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Aydın, İzmir ve Çanakkale’de aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde taşkın ve sel riski oluştu.

BARAJ DOLDU, DERE TAŞTI

Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı - Resim : 1

Çanakkale’de kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Su seviyesinin kritik eşiğe gelmesiyle birlikte barajın dolusavakları açıldı. Kent merkezinden geçen Sarıçay’da ise artan debi nedeniyle yer yer taşmalar meydana geldi.

Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı - Resim : 2

Zabıta ekipleri, riskli noktalarda önlem alarak bazı alanları yaya ve araç trafiğine kapattı. Dere yatağında bulunan teknelerin sahipleri de olası olumsuzluklara karşı bölgede hazır bekledi.

İZMİR’DE SU BASKINLARI ETKİLİ OLDU

Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı - Resim : 3

İzmir’de akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağış, özellikle kent merkezinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Alsancak, Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi çevresinde yollar ve kaldırımlar suyla kaplandı, rögarlar taştı. Sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı iş yerleri ile binaların zemin katlarında su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri ve işletme sahipleri biriken suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı.

AYDIN’DA TAŞKIN RİSKİNE KARŞI TAHLİYE

Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı - Resim : 4

Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan yağışlar, Büyük Menderes Nehri’nde su seviyesinin yükselmesine yol açtı. Taşkın ihtimaline karşı Bağarası ve Karaatlı mahallelerinde bulunan 21 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgedeki hayvanlar da güvenli alanlara taşındı. AFAD ve yerel ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

SEL SULARI AĞAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Kuvvetli Sağanak Felakete Döndü: İzmir, Aydın ve Çanakkale Sular Altında Kaldı - Resim : 5

Yenikent Mahallesi’nde ise sel sularının etkisiyle kökünden sökülen bir zeytin ağacı sürüklenerek yerleşim alanına kadar ulaştı. Asfalt yolda duran ağaç çevrede şaşkınlığa neden olurken, belediye ekipleri kaldırma çalışması başlattı. Bölgede benzer olayların daha önce de yaşandığı öğrenildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları su baskını ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Ramazan Öncesi Rafta Zam Var: 41 Ürünün 27'sinde Fiyat Arttı Ramazan Öncesi Rafta Zam Var
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün
İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın
Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü