Karbonmonoksit Faciası! Anne, Baba ve 8 Aylık Bebekleri Öldü
Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir ailenin ölümüne neden oldu. Anne, baba ve 8 aylık bebeklerinin cansız bedenleri bulundu.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer (27), eşi Azime (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları eve gitti.
Eve girdiklerinde anne, baba ve bebeğin hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ANNE, BABA VE BEBEKLERİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince anne, baba ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde fenalaşan ailenin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Ekiplerin evdeki incelemesi devam ediyor.
Kaynak: AA
