3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te

Meclis gündemine gelen yeni bir kanun teklifi, yeşil pasaport kapsamının genişletilmesini yeniden tartışmaya açtı. Teklife göre belirli şartları sağlayan üç meslek grubuna daha hususi damgalı pasaport verilmesi planlanıyor. Düzenleme, meslek odalarına kayıt ve kıdem şartını esas alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklifte; Diş Hekimleri Odası’na kayıtlı diş hekimleri, Veteriner Hekimler Odası’na kayıtlı veterinerler ve Mimarlar Odası’na kayıtlı mimarlar için yeşil pasaport hakkı öngörüldü. Söz konusu meslek gruplarında en az 15 yıl kıdem şartının aranması dikkat çekti.

TEKLİFTE MESLEKİ GELİŞİM VURGUSU

Kanun teklifinin gerekçesinde, diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarların yurt dışındaki bilimsel etkinliklere katılımının önemine işaret edildi. Uluslararası kongreler, sempozyumlar ve mesleki organizasyonların takip edilmesinin mesleki gelişime katkı sunduğu ifade edildi.

Ayrıca teklif metninde, kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki uygulama farklarına da değinildi. Özel sektörde faaliyet gösteren meslek mensuplarının taleplerinin karşılanması ve eşitlik sağlanması hedefleri öne çıktı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından sunulan teklifin ilgili komisyona sevk edildiği öğrenildi.

YEŞİL PASAPORT KİMLERE VERİLİYOR?

Türkiye’de yeşil pasaport hakkından yararlanabilen gruplar mevcut mevzuata göre farklı başlıklarda toplanıyor. Kamu kurumlarında belirli derece kadrolarda görev yapan memurlar, eski milletvekilleri ve bakanlar, belediye başkanları, devlet sporcusu unvanı taşıyan sporcular ve bazı kamu kökenli kurum çalışanları bu kapsama giriyor.

Bunun yanı sıra belirli ihracat kriterlerini karşılayan iş insanları ile baroya en az 15 yıl kayıtlı avukatlar da yeşil pasaport alabilen meslek grupları arasında yer alıyor.

Yeni teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve kapsamın genişleyip genişlemeyeceği ise Meclis’teki komisyon sürecinin ardından netleşecek.

