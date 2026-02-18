İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul ve yurt genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, sıcaklıklarda ani ve belirgin bir düşüş beklenirken megakentte kar ihtimali yeniden gündeme geldi. Yapılan uyarılarda, İstanbul’da yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülebileceği belirtilirken, birçok il için de sarı kodlu alarm verildi.

Haftanın ilk günlerinde Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu’da sağanak yağmur öne çıkarken, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar görülüyor. Rüzgarın bazı bölgelerde fırtına seviyelerine ulaşabileceği, Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımının etkili olabileceği ifade ediliyor.

YALANCI BAHAR KISA SÜRECEK

Uzmanlar, batı bölgelerinde kısa süreli sıcaklık artışlarının yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Hafta ortasında yağışlı sistemin doğuya kaymasıyla Marmara ve Ege’de geçici bir ılıman hava yaşanması bekleniyor. Ancak bu durumun kalıcı olmayacağı ve hafta sonu yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı vurgulanıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hafta sonuna doğru batıdan giriş yapması beklenen alçak basınç sistemiyle birlikte hava sıcaklıklarının yeniden gerilemesi öngörülüyor. Cumartesi günü yağışların batı kesimlerde yeniden etkisini artırması beklenirken, iç ve yüksek bölgelerde soğumanın daha belirgin hissedileceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ KIŞ KOŞULLARI GÜÇLENİYOR

Tahminlere göre haftanın en sert hava koşulları pazar günü yaşanacak. İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. Ankara ve çevresinde yoğun kar yağışı ihtimali öne çıkarken, sıcaklıklardaki düşüşle birlikte don ve buzlanma riskine karşı uyarılar yapılıyor.

İSTANBUL’DA KAR İHTİMALİ YÜKSEK KESİMLERDE

İstanbul’da ise sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yağış tipinde değişim bekleniyor. Kent genelinde yağmurun etkili olması öngörülürken, özellikle rakımı yüksek ve kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali bulunuyor. Sahil kesimlerinde ise yağışların ağırlıklı olarak sulu kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, ani hava değişimleri, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Hafta sonuna doğru kış şartlarının birçok bölgede yeniden etkisini artırması bekleniyor.

