Rusya-Ukrayna Müzakeresi Sonrası ABD'den İlk Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan görüşmelere yönelik değerlendirmede bulundu. Witkoff, Trump'ın talimatları doğrultusunda Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü üçlü müzakereye ara buluculuk yaptıklarını kaydederek, Trump'ın savaşın iki tarafını bir araya getirmedeki başarısı sayesinde anlamlı bir ilerleme sağlandığını belirtti.

Witkoff, tarafların liderlerini bilgilendirmeyi ve anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini de aktardı.

Kaynak: DHA