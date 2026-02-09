Aktürkoğlu Coştu, Fenerbahçe Seriye Devam Etti

Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü. Kerem Aktürkoğlu, attığı iki golle, Asensio şık asisti ve mücadelesiyle dikkat çekti.

Aktürkoğlu Coştu, Fenerbahçe Seriye Devam Etti
Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Gençlerbirliği’ni 3-1 yenerek namağlup serisine devam etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Uzun süredir istediği golü bulamayan milli futbolcu, attığı 2 golle maçın öne çıkan ismi oldu. Karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 16. dakikada Talisca’nın penaltıdan attığı golle öne geçti.

KEREM SAHNEYE ÇIKTI

Oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı lacivertliler, 27. dakikada Asensio'nun şık topuk pası ve Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

33. dakikada Mert Müldür’ün pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-0 yaptı.

KONUK EKİP FARKI İKİYE DÜŞÜRDÜ

İkinci yarıda Gençlerbirliği Koita’nın golüyle farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe oyundaki üstünlüğünü korudu ve mücadeleyi 3-1 kazandı. Bu sonuçla sarı lacivertliler puanını 49’a yükselterek lider Galatasaray’ı üç puan geriden takibini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı. Bu arada N’Golo Kante ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı ve ilk 11’de görev aldı.

