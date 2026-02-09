Kante Sahneye Çıkıyor: İşte Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçının 11'leri
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Göktan, Metehan, Koita
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: