Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor: İşte Fiyatlar

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadelede bilet satışları bugün saat 13.00 itibarıyla başlayacak.

14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Platinum B: 20 bin TL

VIP Platinum A/C: 15 bin TL

VIP Gold: 12 bin 500 TL

VIP Silver: 10 bin TL

Batı tribünler: 4 bin 250 TL

Doğu tribünler: 3 bin 750 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2 bin 250 TL

Güney-Kuzey kale arkası: Bin 750 TL

Öte yandan misafir tribünü bilet satışının ise İl Güvenlik Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi. Kararın ardından deplasman tribünüyle ilgili detayların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA