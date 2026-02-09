Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor: İşte Fiyatlar
Trabzonspor’un, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. İşte bilet fiyatları...
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadelede bilet satışları bugün saat 13.00 itibarıyla başlayacak.
14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise şöyle:
- VIP Platinum B: 20 bin TL
- VIP Platinum A/C: 15 bin TL
- VIP Gold: 12 bin 500 TL
- VIP Silver: 10 bin TL
- Batı tribünler: 4 bin 250 TL
- Doğu tribünler: 3 bin 750 TL
- Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 2 bin 250 TL
- Güney-Kuzey kale arkası: Bin 750 TL
Öte yandan misafir tribünü bilet satışının ise İl Güvenlik Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi. Kararın ardından deplasman tribünüyle ilgili detayların ayrıca duyurulacağı ifade edildi.
