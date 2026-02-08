Fenerbahçe’de Mutlu Son! Yıldız Futbolcuyla 2 Yıllık İmza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunda kapsamlı bir revizyona gitti. Sarı-lacivertliler, devre arasında hem ayrılıklar hem de yeni takviyelerle dikkat çekti.

Fenerbahçe, bu süreçte Youssef En-Nesyri’yi Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad’a, Sebastian Szymanski’yi ise Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’e bonservisiyle gönderdi. Deneyimli futbolcu Cenk Tosun ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedildi. Cenk Tosun, ayrılığın ardından Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, bazı isimleri de kiralık olarak başka takımlara gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonuyla Samsunspor’a kiralanırken, Bartuğ Elmaz Fatih Karagümrük’ün yolunu tuttu. İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao ise sezonun kalan bölümünü Kasımpaşa formasıyla geçirecek.

LİVAKOVİC VE EMİR ORTAKAYA’DA YENİ ADRESLER

Sezon başında İspanya’nın Girona takımına kiralanan kaleci Dominik Livakovic, devre arasında bu kez Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e transfer oldu. İlk yarıyı Eyüpspor’da geçiren Emir Ortakaya ise Çaykur Rizespor’a imza attı.

JHON DURAN BELİRSİZLİĞİ

Adı Rusya’nın Zenit takımıyla anılan Jhon Duran için transferin son gününe kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Duran’ın, Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirilen kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERLERİ

Transfer döneminde takviyeler de yapan Fenerbahçe; Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı. Bu hamlelerle orta saha ve hücum hattı güçlendirilirken, kaleye de alternatif oluşturuldu.

Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla uzatma görüşmelerine devam ediyor.

TALİSCA İLE DEVAM KARARI

Bu kapsamda Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı.

TALİSCA’NIN MAAŞI BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Yıldız futbolcunun bu süre boyunca yıllık 5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

