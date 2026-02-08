Fenerbahçe’de Mutlu Son! Yıldız Futbolcuyla 2 Yıllık İmza

Ara transfer döneminde yoğun bir tempo yakalayan Fenerbahçe, kadro yapılanmasının yanı sıra iç transfer hamlelerine de hız verdi. Sarı-lacivertli ekip, taraftarın gönlünde özel bir yere sahip olan yıldız futbolcuyla 2 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Mutlu Son! Yıldız Futbolcuyla 2 Yıllık İmza
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kış transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, kadrosunda kapsamlı bir revizyona gitti. Sarı-lacivertliler, devre arasında hem ayrılıklar hem de yeni takviyelerle dikkat çekti.

Fenerbahçe, bu süreçte Youssef En-Nesyri’yi Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad’a, Sebastian Szymanski’yi ise Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’e bonservisiyle gönderdi. Deneyimli futbolcu Cenk Tosun ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedildi. Cenk Tosun, ayrılığın ardından Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, bazı isimleri de kiralık olarak başka takımlara gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat satın alma opsiyonuyla Samsunspor’a kiralanırken, Bartuğ Elmaz Fatih Karagümrük’ün yolunu tuttu. İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao ise sezonun kalan bölümünü Kasımpaşa formasıyla geçirecek.

Fenerbahçe’de Mutlu Son! Yıldız Futbolcuyla 2 Yıllık İmza - Resim : 1

LİVAKOVİC VE EMİR ORTAKAYA’DA YENİ ADRESLER

Sezon başında İspanya’nın Girona takımına kiralanan kaleci Dominik Livakovic, devre arasında bu kez Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e transfer oldu. İlk yarıyı Eyüpspor’da geçiren Emir Ortakaya ise Çaykur Rizespor’a imza attı.

JHON DURAN BELİRSİZLİĞİ

Adı Rusya’nın Zenit takımıyla anılan Jhon Duran için transferin son gününe kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Duran’ın, Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirilen kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

Fenerbahçe’de Mutlu Son! Yıldız Futbolcuyla 2 Yıllık İmza - Resim : 2

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERLERİ

Transfer döneminde takviyeler de yapan Fenerbahçe; Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı. Bu hamlelerle orta saha ve hücum hattı güçlendirilirken, kaleye de alternatif oluşturuldu.

Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcularla uzatma görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe’de Mutlu Son! Yıldız Futbolcuyla 2 Yıllık İmza - Resim : 3

TALİSCA İLE DEVAM KARARI

Bu kapsamda Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı.

TALİSCA’NIN MAAŞI BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Talisca ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Yıldız futbolcunun bu süre boyunca yıllık 5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Anderson Talisca
Son Güncelleme:
Zagreb'de Altın Madalya Milli Güreşçi Buse'nin Zagreb'de Altın Madalya Milli Güreşçi Buse'nin
Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu Fenerbahçe'nin Forvet Planı Belli Oldu
Ferdi Kadıoğlu'nun Acı Günü: Sosyal Medyadan Duyurdu Ferdi Kadıoğlu'nun Acı Günü
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Trabzonspor Zorlu Deplasmandan 3 Puanı Kaptı Trabzonspor Zorlu Deplasmanda 3 Puanı Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti
İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada
YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor
Akdeniz'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem Akdeniz'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem
Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı Erzurum’da 3 Aracın Karıştığı Kazada 9 Yaralı! İtfaiyecinin Davranışı Yürekleri Isıttı