Jhon Duran'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Zenit, Fenerbahçe'nin forveti Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Al Nassr'dan kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelen Jhon Duran, ara transfer döneminde Rusya takımlarından Zenit'le kiralık olarak anlaştı.
Rus ekibi transferi, “Kolombiyalı forvet, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Futbol Kulübü'nden 2025/26 sezon sonuna kadar kiralık olarak aramıza katılıyor” ifadeleriyle resmi internet sitesinden duyurdu.
Kaynak: DHA