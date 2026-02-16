LaLiga Ekibi Asensio'yu İstiyor: Fenerbahçe'ye 2 Katı Teklif

Performansıyla Fenerbahçe'yi sırtlayan Marco Asensio'ya talip çıktı. İspanyol yıldız için Villarreal kolları sıvadı.

Etkili performansıyla Fenerbahçelilerin gönlüne taht kuran Marco Asensio için talipler çıkmaya başladı. NTV Spor'un Fichajes'den aktardığı habere göre LaLiga ekiplerinden Villarreal, Asensio için 15 milyon euroluk bonservisi gözden çıkardı. Bu rakamın, Fenerbahçe'nin ödediği bedelin 2 katı olduğu hatırlatıldı.

TEKLİF YÜKSELİRSE...

Fenerbahçe'nin Asensio'yu bırakmaya niyetinin olmadığı kaydedildi. Bu nedenle Fenerbahçe'nin talebinin 20 milyon euro seviyelerini görebileceği, teklifin 18-20 milyon euroları bulması halinde transferin önünün açılabileceği aktarıldı.

Yine haberde Asensio'nun geleceğinin yaz aylarında belli olacağı ve İspanyol yıldızın bir sonraki adımını değerlendirdiği belirtildi. Fenerbahçe, Asensio'yu sezon başında kadrosuna 7,5 milyon euro karşılığında katmıştı.

