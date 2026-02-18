Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!

Ticaret Bakanlığı Bursa'da 3 adet su için 600 lira ödeme isteyen işletme için harekete geçti. Fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmeye idari para cezası uygulandı.

Bakanlık Affetmedi: 3 Adet Su İçin 600 Lira Hesap Çıkardılar!
Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına ilişkin çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlar üzerine Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Denetimde işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu olan menülerin kontrol edildiği, ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere fiyat uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde incelemelerin yapıldığı ifade edildi.

FAHİŞ FİYATTAN PARA CEZASI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapılmış, geriye dönük son üç aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, gereği yapılmak üzere iletilmiştir."

Açıklamada, yeme içme sektörü başta olmak üzere Bakanlığın görev alanına giren tüm konularda hem rutin hem de şikayet üzerine denetimlerin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Fahiş Fiyat Ticaret Bakanlığı
