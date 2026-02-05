İki Bakanlık Düğmeye Bastı: Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat ve Stokçuluğa Yakın Markaj

İki bakanlık, ramazan öncesi 81 ilde düğmeye bastı, gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerlerinin yakın markaja alındığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını vurguladı.

İki Bakanlık Düğmeye Bastı: Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat ve Stokçuluğa Yakın Markaj
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde 81 ilde market, fırın, pastane ve toplu tüketim yerlerinde gıda denetimlerini artırdıklarını, denetimlerin iki bakanlığın koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların ekiplerce daha sık denetleneceğini belirtti.

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin, eş zamanlı kontrol edileceğine işaret eden Yumaklı, "Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere, gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince, sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

'STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINA KARŞI...'

Bakan Bolat, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

Bakanlık olarak söz konusu ayda, talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını aktaran Bolat, bu kapsamda denetimlerin 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

Bolat, denetimlerin marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesinde ve süresince, haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın, ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği, adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

Etiketler
Ramazan Denetim Tarım ve Orman Bakanlığı Ticaret Bakanlığı
