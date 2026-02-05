SGK Borcu Olanlar Dikkat: Yüzde 10 Peşinat Şartı Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim

borçlarının ödenmesine ilişkin yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını bildirdi.

EŞİT TUTARDA ÖDENECEK

Yeni uygulama kapsamında tecil edilen borçlarda ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit

tutarlarda ödenebilmesine imkan sağlandı.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte prim borçlarının ödenmesinin kolaylaştırıldığını kaydetti.

