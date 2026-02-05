SGK Borcu Olanlar Dikkat: Yüzde 10 Peşinat Şartı Kaldırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. SGK'ya olan prim borcu ödemelerinde, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı, taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesinin önü açıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim
borçlarının ödenmesine ilişkin yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini duyurdu.
Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını bildirdi.
EŞİT TUTARDA ÖDENECEK
Yeni uygulama kapsamında tecil edilen borçlarda ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit
tutarlarda ödenebilmesine imkan sağlandı.
Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte prim borçlarının ödenmesinin kolaylaştırıldığını kaydetti.
📣Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 5, 2026
✅Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.
✅Düzenleme… pic.twitter.com/PQdqkD3spQ
