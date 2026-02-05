SGK Borcu Olanlar Dikkat: Yüzde 10 Peşinat Şartı Kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının yapılandırılmasında önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. SGK'ya olan prim borcu ödemelerinde, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı, taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesinin önü açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim
borçlarının ödenmesine ilişkin yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını bildirdi.

EŞİT TUTARDA ÖDENECEK

Yeni uygulama kapsamında tecil edilen borçlarda ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit
tutarlarda ödenebilmesine imkan sağlandı.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte prim borçlarının ödenmesinin kolaylaştırıldığını kaydetti.

Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı EtkileyecekMaaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı EtkileyecekEkonomi

