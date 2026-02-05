Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5320 liradan, euro 51,4360 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,5110, euronun satış fiyatı ise 51,4800 lira olmuştu.

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,5320 liradan, euro 51,4360 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,5300 liradan alınan dolar, 43,5320 liradan satılıyor. 51,4340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,4360 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,5110, euronun satış fiyatı ise 51,4800 lira olmuştu.

Kaynak: AA

