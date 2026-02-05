Altın ve Gümüş Kan Kaybediyor: Piyasalarda Şok Dalgası! Yüzde 15'lik Büyük Çöküş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jeopolitik risklerin azalması ve Çin’den gelen zayıf talep sinyalleri, değerli metal piyasasında sert satışları beraberinde getirdi. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekerken, ons gümüşteki yüzde 15’e varan kayıp yatırımcıları tedirgin etti. Ons altındaki gerileme ise iç piyasada gram altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

Geçtiğimiz cuma ve pazartesi günleri görülen sert satışların ardından son iki gündür sınırlı toparlanma çabası gösteren altın ve gümüş, bugün erken saatlerden itibaren yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun düşmesi, güvenli liman talebini zayıflatarak değerli metalleri aşağı çekti.

Fiyatlardaki geri çekilmede özellikle Orta Doğu kaynaklı diplomatik gelişmeler etkili oldu. ABD ile İran arasında Umman’da yapılması planlanan nükleer görüşmeler öncesinde taraflar arasındaki pürüzlerin giderildiğine yönelik açıklamalar, risk algısını düşürdü. Bunun yanı sıra, dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Çin’den gelen ve 2025 yılına yönelik talep daralmasına işaret eden veriler de satışları hızlandırdı.

GÜMÜŞTE SERT HAREKET

Piyasadaki en sert hareket gümüşte yaşandı. Ons gümüş, gün içinde yüzde 15’e yaklaşan kayıpla 73,55 dolar seviyesini test etti. Sabah saat 07.00 itibarıyla ise önceki kapanışa göre yüzde 12,25 düşüşle 76,80 dolar civarında tutunma çabası gösterdi.

Ons altın da zayıf seyrini sürdürdü. Gün içinde 4 bin 789 dolara kadar gerileyen ons altın, sınırlı toparlanmasına rağmen sabah saatlerinde düne göre yüzde 1,44 değer kaybıyla 4 bin 869 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Küresel altın fiyatlarındaki düşüş, yurt içi piyasaya da yansıdı. Dün 7 bin 30 lirayı gören gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1,11 gerileyerek 6 bin 831 lira seviyesine indi.

FED TARTIŞMALARI DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

Değerli metallerdeki sert baskıya rağmen ABD’den gelen siyasi açıklamalar, fiyatların daha fazla gerilemesini engelleyen unsurlar arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed’in faiz indirimine gideceğine dair güçlü mesajlar vermesi piyasalarda yankı uyandırdı.

Öte yandan Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Fed yönetimine yönelik olası siyasi müdahalelere ilişkin net bir tutum sergilememesi, merkez bankasının bağımsızlığına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Faiz indirim beklentileri ve Fed üzerindeki siyasi baskı algısı, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için değerli metallere sınırlı da olsa destek sağlamayı sürdürüyor.

