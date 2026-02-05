Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gelişme: 52 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbolda bahis" ve "Şike" iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıkça "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spormüsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi.

Kaynak: AA

