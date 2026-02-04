Kamyon, Otobüs Ehliyeti Alacaklar İçin Yeni Düzenleme: Geçme Puanı Düşürüldü

Ticari araç kullanmak isteyen sürücüler için SRC belgesi sınavlarında önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle sınavlar merkezi hale getirildi, uygulama sınavı kaldırıldı ve yazılı sınavda geçme puanı düşürüldü.

Son Güncelleme:
Kamyon, Otobüs Ehliyeti Alacaklar İçin Yeni Düzenleme: Geçme Puanı Düşürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticari araç sürücülerinin mesleki yeterliliğini belgeleyen SRC sınavlarında kapsamlı bir yeniliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları”na ilişkin yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

SINAVLARI ARTIK ÖSYM YAPACAK

1 Mayıs’tan itibaren SRC belgesi almak isteyen adayların sınavlarını kurs merkezleri değil, ÖSYM düzenleyecek. Yeni uygulama kamyon ve otobüs sürücülerinin yanı sıra motokuryeleri de kapsayacak.

UYGULAMALI SINAV KALDIRILDI

Merkezi olarak yapılacak sınavlarda yalnızca teorik bilgiler ölçülecek. Uygulamalı sınav tamamen kaldırılırken, yazılı sınavda başarı barajı da düşürüldü. Buna göre daha önce 70 olan geçme notu 60 puana indirildi. Sınavdan 60 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak.

SINAV HAKKI ARTIRILDI

Yeni düzenleme ile kursiyerlere tanınan sınav hakkı da genişletildi. Daha önce dört olan sınav hakkı sekize çıkarıldı. Böylece adaylara belge alma sürecinde daha fazla fırsat tanınmış oldu.

MOTOKURYELER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Motokuryelerin de sisteme dahil edilmesiyle birlikte kurs kontenjanlarında yaşanabilecek yoğunluğa karşı önlem alındı. Nüfus esasına göre açılabilecek kurs sayıları artırıldı. Ayrıca hastalık, hamilelik ve askerlik gibi mazeretleri olan kursiyerlere, belge sunmaları şartıyla kayıt dondurma hakkı tanınacak.

Eğitim ve sınav süreçlerinin, her dönem için grup onay tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde tamamlanması gerekecek. Kurs ücretleri ise valilikler bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından her yıl ocak ayında belirlenecek.

Vatandaşlık Maaşında Detaylar Belli Oldu: Tarih Verildi! Kimler Yararlanacak?Vatandaşlık Maaşında Detaylar Belli Oldu: Tarih Verildi! Kimler Yararlanacak?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ehliyet
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Emeklinin Beklediği Maaş Farkları Hesaplara Yattı Emeklinin Beklediği Maaş Farkları Hesaplara Yattı
Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar! İki Harcama Grubu Etkilenmeyecek Kredi Kartı Limit Düzenlemesinde Yeni Karar!
Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti Konya'da Feci Kaza! Araçtan İnenler Kurtuldu, İçeride Kalan Hayatını Kaybetti
Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya Çıktı Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: 12 Yaşındaki Çocuk 30. Kattan Düştü! Annenin İfadesi Ortaya Çıktı
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltına Alındı Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Gözaltına Alındı
Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak Kentsel Dönüşümde Yeni Kurallar: İtiraz Edenin Evi Satılacak