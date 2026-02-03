Ramazan Pidesi Fiyatları Belli Oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Bu sene 19 Şubat'ta başlayacak olan ramazan ayında ramazan pidesi fiyatı geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira olarak satışa sunulacak. Büyükşehirlerde 250 gram pide İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 25 liradan satışa sunulacak, 350 gram ise 35 TL olacak” dedi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde pidenin kilogram fiyatının geçen yıl 81 lira olarak uygulandığını ifade eden Balcı, "Bu sene soframızın vazgeçilmezi ramazan pidesi Türkiye genelinde, geçen seneye oranla yüzde 23 artışla kilogramı 100 lira azami fiyat olarak satışa sunulacak" dedi.

PİDE KAÇ LİRA OLACAK?

Balcı, söz konusu fiyatı belirlerken halkın alım gücünü ve enflasyonu dikkate aldıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene Ankara'da 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 25 liradan satılacak. Bu yıl başta büyükşehirlerde, Ankara ve İstanbul'da 250 gramı 25 liradan, Antalya, Aydın ve Denizli'de 250 gramı 25 liradan satışa sunulacak. 300 gramı 30 liradan satışa sunulacak olan yerler var. Büyük vilayetlerimizde 250 gramı 25 liraya satılırken bazı işletmelerimizde 350 gramı 35 liradan satılabilir. Bu da o fırının özelliğinden kaynaklanan bir durum. Fakat kilogram anlamında Türkiye'nin hiçbir yerinde sade pide 100 liranın üzerinde olmayacak."

