Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları

Tütün ürünlerine art arda gelen fiyat artışları sürüyor. JTI grubunun ardından Philip Morris (PM) grubu da yeni fiyat listesini yayımladı. Güncellenen fiyatlar 18 Şubat 2026 (Bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Son Güncelleme:
Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tütün ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, JTI grubunun dün yaptığı zamdan sonra bugün de Philip Morris grubuna ait ürünlerin fiyatları güncellendi.

Philip Morris A.Ş. tarafından paylaşılan yeni listeye göre, zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde raflara yansıdı. Fiyat artışlarında döviz kurlarındaki dalgalanma ve üretim maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sigara Zam
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ramazan Öncesi Rafta Zam Var: 41 Ürünün 27'sinde Fiyat Arttı Ramazan Öncesi Rafta Zam Var
Dövizde Nabız Yüksek, Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Dövizde Nabız Yüksek, Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te 3 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Kapısı Aralandı: Yeni Teklif Meclis'te
Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün
İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın
Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü