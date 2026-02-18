Bir Sigara Grubuna Daha Zam Geldi! İşte En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tütün ürünlerinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, JTI grubunun dün yaptığı zamdan sonra bugün de Philip Morris grubuna ait ürünlerin fiyatları güncellendi.

Philip Morris A.Ş. tarafından paylaşılan yeni listeye göre, zamlı fiyatlar 18 Şubat 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde raflara yansıdı. Fiyat artışlarında döviz kurlarındaki dalgalanma ve üretim maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi