Dövizde Nabız Yüksek, Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Döviz cephesindeki hareketlilik bugün de sürerken, yatırımcılar ve iş dünyası başta olmak üzere geniş kesimler dolar ve eurodaki son durumu yakından izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,6219 lira, satışta ise 43,7967 lira olarak duyurdu. Bir önceki açıklamada efektif kur alışta 43,6070 lira, satışta 43,7817 lira seviyesindeydi.

Küresel piyasalarda dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3506 ve dolar/yen paritesi 153,687 düzeyinde kaydedildi.

DOLAR YENİ GÜNE HANGİ SEVİYEDEN BAŞLADI?

Günün ilk işlemlerinde dolar/TL 43,4718 alış ve 43,5132 satış seviyelerinde fiyatlanırken, euro/TL’nin ise aynı zaman diliminde 51,6083 lira civarında işlem gördüğü gözlendi.

