Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü
Adana'da şalgam suyu fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can, havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin makineyi durdurmasının ardından hastaneye kaldırılan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez şalgam suyu fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, şalgam firmasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can, dengesini kaybederek havuç yıkama ve doğrama makinesine sol kol ve sol ayağını kaptırarak düştü.
Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine makine durduruldu ve yaralı işçi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan ve ağır yaralanan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sami Can, toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
