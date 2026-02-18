Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü

Adana'da şalgam suyu fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can, havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin makineyi durdurmasının ardından hastaneye kaldırılan genç işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Şalgam Suyu Fabrikasında Feci Kaza: Genç İşçi Havuç Doğrama Makinesine Düşüp Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, geçtiğimiz gün merkez şalgam suyu fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, şalgam firmasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can, dengesini kaybederek havuç yıkama ve doğrama makinesine sol kol ve sol ayağını kaptırarak düştü.

Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine makine durduruldu ve yaralı işçi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan ve ağır yaralanan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sami Can, toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı ÇözüldüOnline Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı ÇözüldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
BUDO'nun Çok Sayıda Seferine Olumsuz Hava Engeli BUDO'nun Çok Sayıda Seferine Olumsuz Hava Engeli
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün
Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var
İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın
Arnavutköy’de Dehşet! Filiz, 3 Çocuğunun Gözü Önünde Katledildi! Katil Yine Aynı Evden Arnavutköy’de Dehşet! Filiz, 3 Çocuğunun Gözü Önünde Katledildi! Katil Yine Aynı Evden