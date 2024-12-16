Tugay Kerimoğlu'ndan Bomba Mourinho Çıkışı: Bildiğim Şeyler Var Ama

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16’ncı haftasında Kadıköy'de Başakşehir’i ağırladı. Son iki resmi maçını kaybeden sarı-lacivertli takım rakibini Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 yenerek toparlanma fırsatı yakaladı ve zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers formalarını giyen eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu zorlu müsabakayı değerlendirdi. Kerimoğlu teknik direktör Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Yorumculuk yaptığı programda konuşan Kerimoğlu "Jose Mourinho'nun ülkemizde yaptığı bütün açıklamalar dünya basınında haber oluyor mu? Giderse yapacağı açıklamalar iyi mi olur kötü mü olur? Gittikten sonra kendine ait bir basın toplantısında buradakileri söylese ne olacak?" dedi.

'VÜCUT DİLİ ÇOK FARKLI'

54 yaşındaki eski milli futbolcu şöyle konuştu:

"Aslında söylemek de istemem, benim görevim değil ama camiada görünen bazı şeyler var. Jose Mourinho'yu eleştirebilirsiniz. Vücut dili çok farklı. İlk geldiğinde 5 maçtaki vücut diline bak.

Bu adamın işine çomak sokmaya başlarsanız, o kadar tecrübelidir ki saniyede cevabını verir. Hep söylerim camiaların departmanları vardır. Kimse kimsenin işine çomak sokamaz. Her departmanın kendine göre davranışları vardır."

Kerimoğlu "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu getiriyorsa adamın işine karışmayın. Tabii ki yeri gelince de eleştiririz. Bildiğim şeyler var ama söylemek istemiyorum. Herkes kendi departmanına ait olsun" diye ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi