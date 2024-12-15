TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe ve Kasımpaşa Başkanlarına Riva Daveti

Fenerbahçe ve Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararını yakın zamanda kamuoyuna duyurmuşlardı. İki İstanbul ekibinin ani kararı tam da kura çekiminin yapılacağı saatlerden önce gelmişti.

Kararın yankıları sürerken bu kez de hamle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu iki kulübe ve başkanlarına çağrı yapan bir açıklama yayımladı. Organizasyonun web sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz Federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacaklarını bildirmişlerdir.

Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10:00'da Riva'ya davet etmiştir.

Türk Futbol Ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: Haber Merkezi