Arda Güler Real Madrid'in Tarihine Geçti: Asistleriyle Maça Damga Vurdu

Madrid derbisinde Rayo Vallecano deplasmanına konuk olan Real Madrid 3-3 biten maçtan iki puanı sahada bırakarak ayrıldı.

Milli yıldız Arda Güler, bu karşılaşmada ilk 11 başlarken etkili bir performans göstererek takımın 3-3 berabere kaldığı maçta önemli katkı sağladı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Maçta iki asistle skora doğrudan katkı yapan genç yıldız bu istatistikle Real Madrid’in de tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir lig maçında iki asist yapan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

Milli futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Güler, paylaşımında "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

Trust us, great things happen when we fight together. Hala Madrid! pic.twitter.com/HsPmidJruv — Arda Güler (@10ardaguler) December 14, 2024

MAÇIN HİKAYESİ

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Rayo Vallecano 4. dakikada Unai Lopez, 36. dakikada Khalid Abdul Mumin’in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Real Madrid, Federico Valverde (Dk. 39) ve Jude Bellingham (Dk. 45) ile 6 dakikada rakibine iki golle karşılık verdi ve ilk yarı 2-2'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Rodrygo ile 56. dakikada bu kez Real Madrid öne geçen taraf oldu ancak 64. dakikada Rayo Vallecano, İsi Palazon'un golüyle karşılaşmanın skorunu belirledi.

Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan ve iki asistle oynayan milli futbolcu Arda Güler 79. dakikada kenara gelirken maça Dani Ceballos dahil oldu.

Bu arada, Real Madrid'te teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kenardan getirdiği Vinicius, 63. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil olurken, hakeme itiraz dolayısıyla sarı kart gören Brezilyalı yıldız önümüzdeki hafta Sevilla'ya karşı oynanacak maçta kart cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Ligde halen bir maç eksiği bulunan Real Madrid, derbideki puan kaybıyla 37 puanla ikinci sırada kaldı.

Rayo Vallecano ise 20 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.