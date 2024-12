Arda Güler Real Madrid'in Tarihine Geçti: Asistleriyle Maça Damga Vurdu

Madrid derbisinde Rayo Vallecano deplasmanına konuk olan Real Madrid 3-3 biten maçtan iki puanı sahada bırakarak ayrıldı.

Milli yıldız Arda Güler, bu karşılaşmada ilk 11 başlarken etkili bir performans göstererek takımın 3-3 berabere kaldığı maçta önemli katkı sağladı.

Maçta iki asistle skora doğrudan katkı yapan genç yıldız bu istatistikle Real Madrid’in de tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir lig maçında iki asist yapan en genç futbolcu unvanının sahibi oldu.

Milli futbolcu, maçın ardından sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Güler, paylaşımında "Bize güvenin, birlikte savaştığımızda harika şeyler olur. Hala Madrid!" ifadelerini kullandı.

Trust us, great things happen when we fight together. Hala Madrid! pic.twitter.com/HsPmidJruv