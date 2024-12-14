Fransa Süper Kupası Katar'da Oynanacak

Fransa'da geçen sezonun lig (Ligue 1) şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile Fransa Kupası (Coupe de France) sahibi Monaco arasındaki Fransa Süper Kupa (Trophée des Champions) maçı 5 Ocak 2025'te Katar'da oynanacak.

Başkent Doha'daki 974 Stadyumunda karşı karşıya gelecek iki ekip 30. Fransa Süper Kupasını müzesine götürmeye çalışacak.

Futbolla ilgili etkinliklerden sorumlu Katar Yerel Organizasyon Komitesi'nin desteği ve Katar'da turizmi geliştirmekten ve tanıtmaktan sorumlu ulusal kuruluş olan Visit Qatar'ın isim sponsorluğunda düzenlenecek organizasyon 5 Ocak 2025'te TSİ 19.30 da başlayacak.

Geçen sezon Parc des Princes Stadı'nda oynanan Fransa Süper Kupa maçında Toulouse'u 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) 12. kez kupayı müzesine götürmüştü.

Monaco ise daha önce 4 kez Fransa Süper Kupasına sahip olmuştu.

Öte yandan iki takım arasında aynı tarihte oynanması planlanan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) karşılaşmasının ise 18 Aralık'ta yapılması kararlaştırıldı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Katar'ın denizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek 974 konteynerden inşa edilen 40 bin kişilik 974 Stadı, 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştı.

Dünya Kupası'nın en dikkat çekici statlarından birisi olan 974, organizasyon tarihinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla tarihe geçmişti.

Doha merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alan ve İngiliz-İspanyol ortaklığı tarafından inşa edilen iki katlı stada ismini veren 974 rakamı, hem Katar'ın uluslararası arama kodu hem de inşaat sırasında kullanılan nakliye konteynırlarının tam sayısı.

Kaynak: AA