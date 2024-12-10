Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti Resmen Açıkladı! Arda Güler Gidecek mi?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, geleceği çokça tartışılan Arda Güler ile ilgili en net açıklamayı yaptı. Milli yıldızın ocakta takımdan ayrılabileceği iddiaları yüksek sesle dillendiriliyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta ile karşılaşacağı maç öncesinde basın toplantısında konuşan Ancelotti, Arda Güler ve Endrick'in gelecekleri hakkında gelen soruyu yanıtladı. Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok” dedi.

Kadro seçimlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ancelotti, "İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor” dedi. Ancelotti sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Gençlere karşı bir önyargım yok. Kariyerim boyunca doğru isim olduğunu düşündüğüm 17 ve 18 yaşındaki oyuncuları maçlarda görevlendirdim."