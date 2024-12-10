Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti Resmen Açıkladı! Arda Güler Gidecek mi?

Real Madrid'deki geleceği sık sık tartışma konusu olan Arda Güler'le ilgili en net açıklama teknik direktör Carlo Ancelotti'den geldi. Ancelotti, Arda'nın ocak ayında takımdan ayrılmayacağını belirtti.

Son Güncelleme:
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti Resmen Açıkladı! Arda Güler Gidecek mi?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, geleceği çokça tartışılan Arda Güler ile ilgili en net açıklamayı yaptı. Milli yıldızın ocakta takımdan ayrılabileceği iddiaları yüksek sesle dillendiriliyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta ile karşılaşacağı maç öncesinde basın toplantısında konuşan Ancelotti, Arda Güler ve Endrick'in gelecekleri hakkında gelen soruyu yanıtladı. Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok” dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti Resmen Açıkladı! Arda Güler Gidecek mi? - Resim : 1

Kadro seçimlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ancelotti, "İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor” dedi. Ancelotti sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Gençlere karşı bir önyargım yok. Kariyerim boyunca doğru isim olduğunu düşündüğüm 17 ve 18 yaşındaki oyuncuları maçlarda görevlendirdim."

Arda Güler Gol Orucunu Bozdu, İspanyol Medyası ÇıldırdıArda Güler Gol Orucunu Bozdu, İspanyol Medyası ÇıldırdıSpor
Arda Güler Ancelotti'yi ÇıldırttıArda Güler Ancelotti'yi ÇıldırttıSpor

Etiketler
Arda Güler Real Madrid
Son Güncelleme:
ATV'den Şaşkına Çeviren Karar! Sevilen Dizi İçin Değişiklik ATV'den Şaşkına Çeviren Karar! Sevilen Dizi İçin Değişiklik
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlık Sonrası İlk Sözleri Ortaya Çıktı! O An Neler Hissettiğini İşte Böyle Anlatmış O An Neler Hissettiğini İşte Böyle Anlatmış
Kritik Dönemeç! Fenerbahçe Bilbao Maçına Üç Kritik Eksikle Çıkıyor Fenerbahçe Bilbao Maçına Üç Kritik Eksikle Çıkıyor