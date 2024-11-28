Arda Güler Ancelotti'yi Çıldırttı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool Real Madrid’i adeta sahadan silerek 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler de kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11’de başladı. Karşılaşmanın bir bölümünde Arda’nın isabetsiz şutuna teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin bağırışı dikkat çekti.

Anfield'da Liverpool'un zaferiyle sonuçlanan karşılaşmada, Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Mac Allister ve 76. dakikada Gakpo kaydetti. Real Madrid'de Kylian Mbappe, Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltıları gole çeviremedi.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir maça ilk 11’de başlayan Arda Güler, sağ kanatta görev yaparken, zaman zaman ceza sahasında da gol aradı. Arda’nın bir pozisyonda isabetsiz şut çekmesinin ardından Ancelotti küplere bindi. Deneyimli çalıştırıcı yüksek sesle ‘Arda’ diye bağırdı. O anlar canlı yayına da yansıdı.

Arda Güler, 56. dakikada yerini Lucaz Vazquez'e bıraktı.