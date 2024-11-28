Acun Ilıcalı O İsmin Biletini Kesti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de başarısız sonuçların faturası kesildi. Teknik direktör Tim Walter ile yollar ayrıldı.

Acun Ilıcalı O İsmin Biletini Kesti

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’de teknik direktör Tim Walter ile yollar ayrıldı.

Championship'te çıktığı son 9 maçın 6'sını kaybeden ve 3'ünde berabere kalan Hull City, ligden düşme potasına yaklaştı. 15 puanı bulunan Hull City’de teknik direktör Tim Walter ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün açıklamasında, A takım antrenörü Andy Dawson'ın geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi.

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