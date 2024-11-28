Acun Ilıcalı O İsmin Biletini Kesti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de başarısız sonuçların faturası kesildi. Teknik direktör Tim Walter ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’de teknik direktör Tim Walter ile yollar ayrıldı.
Championship'te çıktığı son 9 maçın 6'sını kaybeden ve 3'ünde berabere kalan Hull City, ligden düşme potasına yaklaştı. 15 puanı bulunan Hull City’de teknik direktör Tim Walter ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulübün açıklamasında, A takım antrenörü Andy Dawson'ın geçici olarak takımın başına geçeceği belirtildi.